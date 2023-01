Cina, impennata delle vendite per i voli

Dopo il netto allentamento delle limitazioni agli spostameti e dei vincoli per le compagnie aeree, le vendite di biglietti aerei in Cina hanno visto una vera e propria impennata.

Come riporta travelmole.com secondo i dati di ForwardKeys dopo l'annuncio da parte delle autorità cinesi della cancellazione dell'obbigo di un test Pcr negativo per viaggiare le prenotazioni sono aumentate del 56% rispetto alla settimana precedente. E nei 7 giorni seguenti la crescita è accelerata, segnando un ulteriore 69%.



Nell'ultima settimana del 2022 la vendita dei biglietti è arrivata al 50% rispetto al pre-pandemia.



Determinante anche l'aumento dell'offerta disponibile, che è arrivata al 70% rispetto al 2019. L'anno si è aperto con vendite in crescita del 192% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il 67% delle prenotazioni effettuate riguardano voli nel periodo del Capodanno cinese.



Ma si tratta per lo più di voli interni: l'offerta di posti sui collegamenti internazionali è ancora ferma al 10% rispetto al 2019, dunque gli altri Paesi dovranno aspettare ancora per rivedere i turisti cinesi.