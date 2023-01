Un guasto al sistema informatico della Federal Aviation Administration (Faa) ha bloccato i voli aerei negli Stati Uniti.

L'autorità aeronautica statunitense ha infatti deciso di bloccare tutti i voli negli Stati Uniti fino alle 9 ora locale (le 15 in Italia).

A riferirlo, come riporta La Repubblica, è stata l'agenzia stessa con un messaggio su Twitter. Nel messaggio, la Federal Aviation Administration ha affermato che "sta lavorando per ripristinare il sistema di notifica delle missioni aeree". Intervento che al momento ha consentito di 'sbloccare' i voli da Atlanta e Newark.



"Stiamo eseguendo i controlli finali di convalida e ripopolando il sistema. Sono interessate le operazioni in tutto il sistema dello spazio aereo nazionale. Forniremo aggiornamenti frequenti man mano che faremo progressi".

Sono già molte le persone che hanno twittato dicendo di essere rimaste bloccate a causa dell'interruzione del servizio.



Secondo quanto riposrta Sky news Usa, la Casa Bianca ha ribadito che non c'è "Nessuna prova" di un cyberattacco "fino a questo punto" nel blocco dei voli aerei negli Stati Uniti.