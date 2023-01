Attacco hacker contro Air France-Klm. Il vettore: “Adottate immediamente le contromisure”

Violato dagli hacker il database degli iscritti al programma fedeltà 'Flying Blue' di Air France-Klm. Il piano conta 17 milioni di utenti e, secondo quanto comunicato dalla compagnia aerea stessa, i cybercriminali hanno avuto accesso a nome, cognome, numero di telefono, indirizzo email e ultime transazioni. Inoltre, potrebbero aver avuto accesso anche a numero utente e miglia accumulate.

Come riporta preferente.com, Air France-Klm ha comunicato agli utenti di aver "immediatamente adottato le opportune misure correttive" per aumentare la sicurezza dei dati.



Il programma è utilizzato da Air France, Klm ma anche da Transavia, Aircalin, Kenya Airways e Tarom.



Il vettore ha anche avvertito che i cybercriminali potrebbero contattare gli utenti nei prossimi giorni per offerte ingannevoli e quindi di prestare particolare attenzione.