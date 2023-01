Iobus sbarca in Liguria con due tour nel Golfo dei Poeti

Esordio in Liguria per Iobus, la start up italiana che dopo aver lanciato su Roma, nell’aprile scorso, i tour esperenziali in otto lingue, estende questa tipologia d’offerta turistica a La Spezia, proponendo due tour nel Golfo dei Poeti, programmati a Lerici e a Porto Venere grazie ad una partnership siglata con Sat di Viaggi Capa.

Il primo tour, identificato con la ‘Linea Rossa’ prevede fermate a Pizza Chiodo, di fronte al museo tecnico Navale, a Porto Venere e rientro a La Spezia lungo la Via Napoleonica. Il secondo tour, ‘Linea Blu’, è programmato con fermate a Venere Azzurra/San Terenzo e a Lerici col suo borgo dominato dal castello.



“Il lancio di questi nuovi tour – sottolinea il presidente di Iobus, Giuseppe Cilia – è la conferma di una strategia di sviluppo sul territorio nazionale, che avevamo già espresso agli esordi nella capitale la scorsa primavera. Ora, in otto mesi e con un partner affidabile come Sat di Viaggi Capa, ampliamo le nostre proposte di tours cittadini, realizzando due itinerari di grande suggestione alla scoperta di un'eccellenza ligure come il Golfo dei Poeti. Riguardo poi l’andamento del nostro primo anno di attività su Roma, siamo soddisfatti dei risultati raggiunti e anche nel 2023 proseguiremo le collaborazioni con i più importanti tour operator”.



“Da anni – aggiunge Luca Lorenzini, titolare di Sat di Viaggi Capa - abbiamo sviluppato un servizio di tour operating dedicato al turismo in arrivo ai porti di La Spezia, Marina di Carrara e Livorno offrendo possibilità di raggiungere le più famose località turistiche della Toscana e della Liguria; con questo nuovo servizio si consolida l’offerta incoming locale con l’eccellenza di un territorio come il Golfo dei Poeti. Con questo nuovo progetto di Iobus La Spezia, puntiamo ad internazionalizzare l’offerta, sia con le navi da crociera che con i turisti singoli”.