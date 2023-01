Tus Airways: da marzo i voli da Fiumicino a Tel Aviv

Dal 26 marzo 2023 saranno operativi i voli non-stop tra Roma Fiumicino e Tel Aviv operati da Tus Airways con un servizio trisettimanale ogni martedì, giovedì e domenica. Il nuovo servizio è perfetto sia per i viaggi d'affari che per le vacanze, ma anche per andare a fare visita ad amici e parenti, grazie a tariffe competitive.

L'amministratore delegato della compagnia aerea, Ahmed Aly, ha dichiarato: “Con la consapevolezza di essere un operatore leader nella regione del Mediterraneo orientale, siamo lieti di avviare dei collegamenti diretti tra Roma e Tel Aviv, aggiungendo un'altra destinazione al nostro network in continua crescita. I nostri ospiti in Italia potranno ora viaggiare verso Tel Aviv dall'inizio della stagione estiva. La ripresa dei collegamenti su Roma è sempre stata in cima ai nostri piani. Guardando al 2023, prevediamo che molti viaggiatori d'affari e di piacere voleranno tra Roma e Tel Aviv a bordo di Tus Airways”.