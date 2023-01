Chi seguirà Aeroitalia lanciandosi nell’arena del trasporto aereo nell’anno che si è appena aperto? Quali saranno le compagnie pronte a sfidare un contesto ancora particolarmente complesso per il comparto dei voli, magari per cogliere le occasioni disponibili grazie a nuovi mercati e a una tipologia della domanda che, dopo la pandemia, ha inevitabilmente cambiato volto ed esigenze? I temerari sembrano non mancare e anche il 2023 dovrebbe regalare al comparto un po’ di movimento, come già avvenuto negli ultimi due anni, complessi ma ricchi di iniziative imprenditoriali.

Intanto partiamo col dire che l’Italia, dopo l’avvio delle operazioni di Aeroitalia la scorsa primavera, non dovrebbe figurare tra le protagoniste di questa speciale scena. Ma fuori dai nostri confini i nomi non mancano, alcuni anche con ambizioni a lungo termine non indifferenti.



L’Europa

Partendo dall’Europa, secondo l’analisi effettuata da Simpleflying il 2023 dovrebbe essere l’anno di Liliair e Marabu. La prima vedrà la luce in Germania e avrà la sua base a Klagenfurt, da dove effettuerà voli su tre città tedesche: Francoforte, Amburgo e Monaco. Il modello di aereo utilizzato sarà un Crj900 e la data prevista per l’avvio è nel mese di aprile. Sempre in Germania si vocifera anche di un’altra compagnia, Universal Sky Carrier, dedicata al segmento charter, ma al momento non ci sono certezze sui tempi di avvio. Chi invece dovrebbe debuttare a breve da Tallinn è la Marabu Airlines che punta a inaugurare voli sulle destinazioni mare del Mediterraneo, Italia compresa.



Oceania

Grande fermento in Australia e Nuova Zelanda, dove si preparano a entrare in scena Bonza e Invivo Air. La prima, annunciata da lungo tempo, sarà una low cost che intende operare su Queensland, New South Wales e Victoria a partire dalla metà dell’anno, mentre la seconda avrà una mission particolare: essere la compagnia di riferimento per il wine tasting, con voli lampo dedicati a questo tipo di attività.



Africa e Giappone

Il giro del mondo delle new entry termina poi con Nigeria e Giappone: nel primo caso l’obiettivo di Nigeria Air è di partire nella metà di quest’anno, anche se l’opposizione dei competitor al suo ingresso in scena ha aperto una battaglia legale tutt’ora in corso. Spostandoci a Est, Toki Air entrerà sulla scena dall’aeroporto di Niigata, a 300 chilometri da Tokyo, per attivare voli regionali con due Atr 72-600.