Da Milano a Parigi, tutte le nuove rotte del 2023 dello scalo di Ancona

Nuovi collegamenti per Roma, Milano e Napoli, operati in continuità territoriale. Ma anche la grande novità di Parigi. Saranno questi gli assi calati dall’aeroporto di Ancona per la stagione estiva 2023.



“Stiamo completando le procedure per attivare i voli di continuità territoriale su tre grandi città: Roma, Milano e Napoli, che saranno la grande novità della prossima estate” ha spiegato all’Ansa l’amministratore delegato di Ancona International Airport, Alexander D’Orsogna.



Ma grande attesa anche per l’attivazione del volo su Parigi, che prenderà avvio la prossima summer, e per il raddoppio della rotta su Londra: “Ai voli di Ryanair, collegati all'aeroporto di Stansted, si aggiungeranno - ha precisato D’Orsogna - quelli di easyJet che atterrerà all'aeroporto di Gatwick”. A. D. A.