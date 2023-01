L'Iran acquista quattro A340 eludendo le sanzioni

Uno 'strano' giro, ricostruito tramite internet, che svela come l'Iran sia riuscito a eludere le sanzioni della comunità internazionale attuate fin dagli anni '70.

La vicenda inizia alla vigilia di Natale, quando alcuni utenti della rete notano il decollo dal Sud Africa di quattro A340 appartenuti a Turkish. Gli aeromobili, come ricostruisce preferente.com, sono diretti verso Nord. Per la precisione, la destinazione risulta essere l'Uzbekistan. Ma, al momento di sorvolare l'Iran, gli aerei sembrano scomparire.



Un altro elemento emerge: gli aeromobili risultano infatti registrati in Burkina Faso.



Qualche giorno dopo, sempre scavando nei meandri della rete, gli aerei in questione sarebbero stati rintracciati all'aeroporto di Teheran. Non ci sarebbero dunque tracce di incidenti o altro per spiegare la misteriosa scomparsa.



La conferma arriva dalla stessa aviazione civile iraniana, che annuncia l'acquisizione degli aerei per una delle sue compagnie.



Come precisato, le sanzioni sono in atto dagli anni '70, con un ulteriore inasprimento nel 2018 che ha reso di fatto impossibile all'Iran acquistare aerei.