Il treno più veloce del mondo viaggia in Europa

È in Europa il treno più veloce del mondo. Dopo anni di dominio incontrastato del Giappone, è il Tgv Pos di Sncf il mezzo che detiene il record assoluto in termini di velocità per i treni convenzionali.

Il Tgv Pos, si legge su Esquire, ha infatti raggiunto i 575 km all’ora, anche se nella normale attività di servizio la velocità è molto inferiore, e arriva al massimo al 322 km all’ora.



Ma il vero campione di velocità deve in effetti ancora entrare in servizio. Si tratta del giapponese Shinkansen Serie L0. Costruito da Mitsubishi e appartenente alla Central Japan Railway Company, durante i test è stato in grado di raggiungere la velocità di 603 km orari. Entrerà in servizio sembra nel 2027, perché stanno ancora proseguendo i test.



Alle spalle di questi mostri della velocità si piazzano il cinese CRH380A, prodotto da CSR Qingdao Sifang e in servizio dal 2010. Viaggia prevalentemente sulla Pechino-Shanghai e raggiunge la velocità massima di 486 km/h. Un altro mezzo interessante è l’HEMU – 430X, un prototipo della Corea del Sud. Prodotto da Hyundai Rotem, è in grado di raggiungere i 422 km/h e ne è stato costruito un solo esemplare.



E c’è anche un po’ di Italia: nella top 10 dei treni più veloci del mondo, infatti, va menzionato anche il Frecciarossa 1000. Attivo dal giugno 2015, è stato costruito dal consorzio AnsaldoBreda-Bombardier e viaggia alla velocità omologata di 360 km all’ora, anche se durante i test è stato in grado di raggiungere i 394 km orari.