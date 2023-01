La strana storia dell'aereo che non ha mai visto il Capodanno 2023

Ci sono 214 persone nel mondo che non hanno mai potuto festeggiare la mezzanotte che ha separato il 2022 dal 2023. Sono i passeggeri del volo United diretto da Los Angeles a Sidney e la loro vicenda, per quanto bizzarra, non nasconde nessun mistero.

La storia si svolge a cavallo della famosa 'linea del cambio di data' e la scintilla che ha impedito ai passeggeri di brindare al nuovo anno è un problema tecnico dell'aeromobile che costringe a un atterraggio di emergenza in un'isola dell'Oceano Pacifico.



Come ricostruisce corriere.it, il B787 di United decolla da Los Angeles ma si trova costretto a deviare all'aeroporto di Pago Pago per un guasto. Lo scalo si trova nei pressi della linea dei cambio di data e l'aereo vi atterra alle 9.15 ora locale del 30 dicembre. Tuttavia in quel momento a Sidney sono le 7:15 del 31 dicembre. Da qui parte l'aereo sostitutivo, che decolla alle 17:22 dell'ultimo dell'anno per atterrare a Pago Pago alle 0.34, sempre del 31 dicembre.



I 214 passeggeri possono riprendere il viaggio alle 3:24, ancora del 31 dicembre. Ma quando, diretti a Sidney, l'aereo attraversa la linea del cambio di data, i passeggeri si ritrovano alle 3:30 del 1 gennaio. L'aeromobile atterrerà in Australia alle 6:52 del primo dell'anno. Senza che i suoi passeggeri abbiano mai visto la mezzanotte.