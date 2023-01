Lavoro, le novità della manovra e gli aiuti per il trasporto aereo

Con gli ultimi provvedimenti del 2022 il Governo ha introdotto numerose novità riguardanti il mondo del lavoro a partire da questo inizio d’anno. Tra i provvedimenti da segnalare l’esonero contributivo totale fino a 8mila euro per coloro che decidono di assumere stabilmente donne svantaggiate, under 36 e percettori del reddito di cittadinanza, mentre per i redditi fino a 35mila euro è stato confermato il taglio del cuneo fiscale di due punti percentuali, che sale a 3 per redditi fino a 25mila euro.

Smart working solo per i fragili

Per quanto riguarda, invece, lo smart working, come riporta Il Sole 24 Ore è stato prorogato fino al 31 marzo solo per i lavoratori fragili e non per quelli con figli di meno di 14 anni.



Con la manovra il Governo ha poi stanziato per gli ammortizzatori sociali un totale di 250 milioni di euro.



Tra gli interventi quelli a sostegno del comparto aereo, per salvaguardare il livello reddituale dei lavoratori interessati dal trattamento di cassa integrazione straordinaria. Si è deciso di considerare validamente trasmesse, anche se pervenute oltre il limite di decadenza, le domande di accesso alla prestazione integrativa del trattamento di Cassa integrazione guadagni strordinaria presentate tra il primo gennaio e il 30 settembre 2022 dalle aziende rientranti nel campo di applicazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.



Infine è stato confermato il limite di 7 mensilità per il reddito di cittadinanza per gli occupabili, reddito che decadrà dopo il primo rifiuto di un’offerta anche non congrua. Per ottenere l'assegno statale i giovani dai 18 ai 29 anni che non hanno finito la scuola dell’obbligo dovranno frequentare corsi formativi.