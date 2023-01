Scioperi dei trasporti: in Italia prosegue la tregua natalizia anche a gennaio

Sembra essere un inizio d’anno abbastanza tranquillo quello del 2023 sul fronte degli scioperi. A gennaio 2023, almeno secondo il calendario degli scioperi programmati, non ci saranno infatti astensioni da lavoro a livello nazionale, fatto salvo per lo sciopero del personale della società Airport Handling Aeroporto di Milano Linate di 4 ore, dalle 10.30 alle 14.30 il 9 gennaio.

Le altre proteste programmate per gennaio avranno rilevanza regionale: l’8 gennaio ci sarà lo stop del personale mobile di Trenitalia Tper dell’Emilia Romagna di 23 ore dalle 3.30 dell’8 gennaio alle 2.30 del 9 gennaio. Nella medesima giornata si ferma per 1 ora (dall’1 alle 2) il personale Trenitalia degli equipaggi e delle distribuzioni trasporto della regione Liguria. Inoltre stop per 23 ore (dalle 2.20 dell’8 all’1.20 del 9 gennaio) il personale Trenitalia Dbr della regione Marche.



Il calendario degli scioperi prosegue il 9 gennaio per 24 ore con lo stop del personale delle aziende Tpl della regione Umbria. Per il medesimo lasso di tempo è previsto anche lo stop del personale operatore di esercizio società Fse-Ferrovie Sud Est e S.A Puglia.