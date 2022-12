British Airways lancia il giornaliero su Firenze da Londra Heathrow

British Airways ha annunciato oggi l’introduzione di un nuovo volo giornaliero da Londra Heathrow a Firenze per l’estate 2023.

Il volo debutterà il prossimo 26 aprile con partenza alle 7.50 dal terminal 5 di Heathrow e verrà operato con un A320Neo mentre il volo di ritorno partirà da Firenze alle 11.50 per arrivare a Londra alle 13.05.

“Sappiamo che i nostri clienti amano visitare la Toscana, motivo per cui operiamo già voli da London City a Firenze. Abbiamo aggiunto questa nuova rotta da Londra Heathrow al capoluogo toscano per offrire loro una scelta ancora maggiore per esplorare questa incredibile regione italiana – dice Neil Chernoff, director of networks and alliances di British Airways -. Non solo questa è una buona notizia per i viaggiatori del Regno Unito, ma anche per gli italiani che vogliono passare da Londra per connettersi con destinazioni statunitensi. Gli orari dei voli sono stati ottimizzati per la connettività alle rotte verso New York, Boston e Chicago”.



Firenze sarà una delle 11 città italiane servite da BA da Heathrow nel corso dell’estate: fra le altre ci saranno Roma, Milano, Venezia e Napoli.