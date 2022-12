L'aeroporto di Milano Bergamo torna sopra i 13 milioni di passeggeri

Torna a superare quota 13 milioni di passeggeri l’aeroporto di Milano Bergamo, che si appresta così a chiudere l’anno con il secondo miglior risultato di sempre dopo il record da 13,8 milioni fatto registrare nel 2019.

“Una ripresa consistente, iniziata nel mese di marzo e consolidatasi nel corso dei mesi estivi per arrivare al saldo attivo nell’ultimo trimestre dell’anno – si legge in una nota della Sacbo, che gestisce lo scalo orobico -. Ripresa resa possibile, a livello di organizzazione dei servizi, dalla scelta di perseguire i programmi di adeguamento delle infrastrutture aeroportuali nel biennio 2020-2021, con il completamento degli interventi di ampliamento a ovest dell’aerostazione, e dalla scelta operata a inizio anno di potenziare i livelli occupazionali”.



A sostenere la ripresa le 19 compagnie aeree già presenti sullo scalo e le 7 che si sono aggiunte nel corso dell’anno per un totale di 26 vettori che collegano 140 destinazioni in 40 Paesi.