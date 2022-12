Code a Heathrow, lo scalo ai passeggeri: “Usate gli e-Gates”

“Chiediamo ai passeggeri di usare gli e-Gates, per ridurre i tempi dei controlli di frontiera”. Questo l’appello che l’aeroporto di Heathrow rivolge ai passeggeri, per snellire le code in durante le feste e ovviare ai disagi che gli scioperi della Polizia di Frontiera stanno arrecando ai viaggiatori in partenza per le vacanze.

"Stiamo lavorando con la Polizia di Frontiera per rafforzare i piani di emergenza e ridurre al minimo l'impatto degli scioperi sui viaggi - fa sapere lo scalo sui social -. Vogliamo rassicurare i passeggeri che la maggior parte dei voli non sarà influenzata dalle agitazioni. Coloro che arriveranno nei giorni di sciopero, in particolare quelli che non possono utilizzare eGates, dovranno però prepararsi a tempi di attesa più lunghi".



Per agevolare l’uso dei varchi automatizzati, lo scalo ha preparato anche un video tutorial, disponibile sul sito.