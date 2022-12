Conto alla rovescia per la privatizzazione di Ita Airways. La partita, secondo il desiderio dell’Esecutivo Meloni, potrebbe chiudersi entro settimana per portare a casa il risultato entro la fine dell’anno.

L’iter burocratico procede, perciò, a pieni giri e ieri - riporta Ansa -è arrivato l’ok della Corte dei Conti alla registrazione del Dpcm del 23 dicembre che modifica le procedure per la vendita del vettore. Si attende così la pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale per dare il via alla presentazione delle offerte.



I piani di Lufthansa

Lufthansa è già ai blocchi di partenza, pronta a entrare nell’azionariato di Ita con un aumento di capitale. L’investimento complessivo dovrebbe attestarsi tra i 200 e i 250 milioni di euro, somma che andrà a rafforzare le casse della compagnia italiana.



Cosa succederà dopo? Secondo la tabella di marcia prevista dal Dpcm, inizialmente il Tesoro deterrà la maggioranza di Ita Airways e vigilerà sulle scelte strategiche di Lh. Quest’ultima inizialmente dovrebbe avere circa il 35% delle quote, per poi aumentare la sua partecipazione progressivamente, in accordo con il Governo.