La vendita di Ita Airways sta per arrivare a una svolta. È attesa nelle prossime 24 ore la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Dpcm che ha rivisto le regole della privatizzazione del vettore e che permetterà a Lufthansa di passare all’azione, con un aumento di capitale riservato per entrare nell’azionariato di Ita, così come messo voluto dall’Esecutivo Meloni.

L’operazione dovrebbe chiudersi entro fine anno e l’investimento complessivo di Lh si aggirerà tra i 200 e i 250 milioni di euro, si legge su ilMessaggero.it, e andrà a rafforzare le casse della compagnia di bandiera, che si appresta a chiudere il 2022 con un Ebitda a -466 milioni.



Il piano

Secondo quanto previsto dal Dpcm – e fortemente voluto dai partiti della maggioranza - inizialmente il Tesoro deterrà la maggioranza di Ita Airways e vigilerà sulle scelte strategiche di Lh. Quest’ultima inizialmente dovrebbe avere circa il 35% delle quote, per poi aumentare la sua partecipazione progressivamente, secondo una tabella di marcia condivisa con il Governo.



A Lufthansa spetterà inoltre la gestione operativa del vettore italiano.