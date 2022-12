Uk, gli scioperi della polizia di frontiera potrebbero durare mesi

Dopo il caos della scorsa estate, gli aeroporti inglesi potrebbero affrontare un inverno difficile, anche se per altri motivi. Se qualche mese fa il problema era infatti la mancanza di personale, adesso a creare lunghe attese negli scali potrebbero essere gli scioperi della polizia di frontiera.

Le proteste iniziano in questi giorni, mettendo in difficoltà non solo chi si prepara a superare i confini via terra ma anche chi si sposta in aereo.



Ma le proteste, come riporta travelmole.com, potrebbero non esaurirsi nei prossimi giorni. Al contrario, la previsione è che si protraggano per mesi. Per i viaggiatori in entrata l'avvertimento è di attendersi interruzioni del servizio.



Le proteste riguardano gli scali di Heathrow, Gatwick, Manchester, Birmingham, Cardiff e Glasgow.