Stati Uniti ed emergenza maltempo: in arrivo una tempesta artica, raffica di voli cancellati

Grande apprensione negli Stati Uniti per la tempesta ciclonica che si sta per abbattere in alcune zone del Paese, accompagnata da neve e gelo con temperature previste fino a 50 gradi sotto zero. Una situazione estrema che sta costringendo le compagnie aeree a mettere in campo preventivamente una riduzione drastica dell’operativo (oltre 4mila i voli già cancellati) proprio nei giorni più trafficati del periodo invernale.

Al momento lo scalo maggiormente a rischio è quello di Chicago, ma la massima allerta è stata diramata anche nello stato di New York.



La maggior parte delle compagnie aeree ha già messo in campo la macchina delle emergenze e i passeggeri potranno cambiare le loro prenotazioni senza alcuna penalità per i voli interessati dal maltempo.