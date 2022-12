Lufthansa-Ita: la ricetta tedesca per abbattere le perdite italiane

Si dovrebbe andare verso un’accelerata dei tempi per la sigla di un accordo di massima tra il Governo e Lufthansa per il passaggio di mano di Ita. Stando alle ultime indiscrezioni, confermate anche dal nuovo Dpcr che di fatto apre la strada a un partner industriale in grado di rilevarne da subito la ‘gestione’, l’intesa dovrebbe essere siglata per una quota stimata tra il 40 e il 49 per cento, ma comunque sufficiente perché il gruppo tedesco possa assumerne il comando.

Il focus

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, a imprimere l’urgenza sarebbe in particolare la questione legata alle perdite del vettore nazionale, per le quali da Francoforte avrebbero già indicato vie d’uscita abbastanza rapide. Attualmente il rapporto ricavi-costi di Ita sarebbe nettamente in perdita, contro un modello tedesco virtuoso. Per invertire la rotta il vettore italiano verrebbe da subito inserito in Star Alliance e nel programma Miles & More e partirebbero anche gli accordi di collaborazione con partner di Lh come United e Air Canada per valorizzare al meglio le rotte sul Nord America.



Resterebbe però ancora un’incognita, ovvero quella legata allo strapotere delle compagnie low cost sul territorio nazionale. Strapotere che anche in Germania la stessa Lufthansa fa ancora fatica a contrastare…