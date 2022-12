Sciopero di Natale per i treni in Francia: SNCF rimborsa i biglietti al 200%

SNCF rimborserà i viaggiatori che vedranno il loro treno cancellato a Natale del 200%, praticamente raddoppiando il costo del biglietto pagato.

Lo ha annunciato Christophe Fanichet, ceo di SNCF Voyageurs, che sottolinea come la società ferroviaria stia cercando di limitare al massimo di disagi dei viaggiatori per uno sciopero non indetto apertamente, ma preannunciato.



Il giorno peggiore dovrebbe essere venerdì 23, quando è prevista la circolazione di due TGV su tre sull’asse Atlantico e Mediterraneo e di un treno su due sull’asse Nord, mentre per le giornate di sabato 24 e domenica 25 non ci sono ancora previsioni sulle cancellazioni



SNCF bolla come inaccettabile lo sciopero proprio nei giorni di Natale, soprattutto perché la protesta non ha seguito i canali ufficiali ma pare sia stata organizzata su Facebook.