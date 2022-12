Vacanze accessibili per disabili, Fiavet punta sulla formazione

Quali sono le esigenze delle persone con disabilità quando vanno in vacanza? E cosa fare perché la prenotazione di un viaggio in aereo o l’esperienza in un museo non diventino un percorso a ostacoli? È per rendere fluidi questi processi che Fiavet ha aderito a “One Click Away”, iniziativa lanciata da Enac e Iata insieme a compagnie aeree nazionali e associazioni di settore per abbattere le barriere e rendere il viaggio completamente accessibile.



Un progetto sposato da Fiavet e ora, dopo il World Passenger Symposium Forum di Iata dello scorso novembre, entrato nel vivo. “L’idea - ha spiegato la presidente della commissione trasporti di Fiavet, Cinzia Chiaramonti, intervenendo a un evento organizzato a Roma da Fiavet Lazio - è quella di creare una rete di lavoro che possa aiutare le agenzie, che sono la prima interfaccia del viaggiatore con disabilità, a capire esattamente quali sono le sue esigenze e come bisogna muoversi con i fornitori per non creare problemi di malpractice”.



L’Istat stima un aumento del 70% entro il 2035 dei viaggiatori con disabilità, a patto che le esperienze di turismo e tempo libero diventino sempre più accessibili e inclusive. A. D. A.