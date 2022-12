Canarie, voli a rischio se verrà abolita l'esenzione dallo scambio di emissioni

Il turismo spagnolo si interroga sul destino dei voli verso le Canarie. I voli sulla destinazione (come quelle su mete particolarmente 'distaccate' dal continente come le Azzorre e Madeira) godono infatti di un'esenzione dall'Ets, ovvero il sistema di scambio di emissioni, in base a un'accordo con l'Unione europea.

Tuttavia, come riporta preferente.com, l'Ue sta rivedendo le regole riguardanti l'Ets. E nella revisione scomparirebbe proprio l'esenzione delle Canarie. La Mesa del Turismo ha messo in guarda di fronte a un possibile aumento sensibile dei costi dei voli, che avrà un impatto "sia sul turismo che sui residenti". E il timore è che l'incremento dei prezzi vada a favorire destinazioni nordafricane competitor della Spagna.



Tuttavia l'accordo che elimina l'esenzione delle Canarie dalla tassa non è ancora stato formalizzato. Ed è per questo che la Mesa del Turismo chiede al Governo di intervenire per scongiurare la perdita stimata di un milione di turisti internazionali e 40mila posti di lavoro.