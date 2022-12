Voli a zero emissioni, nuovi investimenti di Volotea e Air Nostrum

Un futuro di voli a basso costo e a zero emissioni. È per raggiungere questo obiettivo che Volotea e Air Nostrum aggiungono un tassello al piano di sviluppo delle tecnologie innovative acquisendo una partecipazione minoritaria in Dante Aeronautical, l’azienda il cui focus è la conversione di aerei a combustione in velivoli elettrici, per offrire un modello di volo conveniente e finanziariamente sostenibile, che rappresenta una soluzione a zero emissioni per gli operatori del settore aviation.

L'accordo consentirà alle compagnie aeree di assumere una posizione di investimento simile in Dovetail Electric Aviation (Dovetail), la società australiana collegata a Dante. Dovetail e Dante hanno recentemente iniziato a raccogliere i capitali della fase Seed, con almeno altri due investitori strategici che si uniranno al round che verrà annunciato presto.



Da aerei a combustione a velivoli elettrici

Dovetail e Dante stanno lavorando a stretto contatto e sono sulla buona strada per certificare una nuova innovativa tecnica che convertirà un Cessna Caravan a combustione in un velivolo elettrico a batteria, il cui decollo è previsto per il 2025. A seguire verranno convertiti anche altri modelli di velivoli, che potranno essere alimentati con motore a idrogeno.