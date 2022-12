I voli di British Airways sono stati interrotti questa mattina dopo che la compagnia ha dovuto annullare il collegamento in partenza dagli Stati Uniti ieri sera a causa di un "problema tecnico".

Come spiega TTG Media, l'interruzione ha indotto il verificarsi ‘effetti a catena’, con aeromobili ed equipaggi posizionati nel posto sbagliato per poter riprendere i voli regolari.



Questo problema ha influenzato molti voli della rete di di British, non solo verso gli Stati Uniti. A Heathrow, gli orari mostrano che le partenze di Ba alle 10,45 e alle 11,25 per New York sono state cancellate, insieme a quelle per Washington, Denver, Boston e Tokyo. Anche il servizio su Chicago di questa mattina è in ritardo.



Un portavoce della compagnia ha dichiarato a TTG Media: “I nostri team hanno ora risolto il problema temporaneo che ha interessato durante la notte alcuni dei nostri sistemi di pianificazione dei voli a lungo raggio, causando ritardi”.