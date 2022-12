Brussels Airlines, prenotazioni di fine anno a +28%

Brussels Airlines si prepara a far volare quasi 270mila passeggeri tra il 23 dicembre e l’8 gennaio. La compagnia aerea ha infatti segnalato un aumento complessivo anno su anno del 28% sul fronte delle prenotazioni.

Per i passeggeri che iniziano il loro viaggio a Bruxelles, New York è la destinazione intercontinentale più popolare e Malaga quella europea.

Il giorno prima dell'inizio ufficiale delle vacanze, il 23 dicembre, sarà quello più trafficato con oltre 20mila passeggeri previsti, seguito dal 26 dicembre.

Le prenotazioni a lungo raggio sono aumentate del 31% e quelle a medio raggio del 27%.



Per quanto riguarda le destinazioni a lungo raggio, i voli verso New York, Dakar e Kinshasa sono quelli che avranno il maggior numero di passeggeri a bordo. Malaga, Tenerife e Roma saranno le città europee più gettonate durante le vacanze di Natale.