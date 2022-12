Federazione del Mare, Mario Mattioli riconfermato presidente

Terzo mandato alla guida della Federazione del Mare per Mario Mattioli, riconfermato all’unanimità nel ruolo di presidente.

Confermati anche i vicepresidenti Anton Francesco Albertoni (Confindustria Nautica), Luigi Giannini (Federpesca) e Claudio Graziano (Assonave).



Nel corso della riunione, il Consiglio ha deliberato l’adesione di Angopi - Associazione Nazionale Gruppi Ormeggiatori

e Barcaioli Porti Italiani e Unem - Unione Energie per la mobilità, i cui rispettivi presidenti, Paolo Podestà e Claudio Spinaci entrano a far parte del Consiglio della Federazione.



Nel ringraziare il Consiglio per la rinnovata fiducia, il presidente ha proposto la costituzione di un gruppo di lavoro che proporrà agli associati della Federazione una modernizzazione statutaria per rendere ancor più efficace la sua azione e per rafforzare

sempre la rappresentanza di tutta l’economia marittima presso le Istituzioni, l'opinione pubblica e le altre realtà associative, in Italia e all'estero.