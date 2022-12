Vendita di Ita Airways: due diligence di Lufthansa alle battute finali

Battute finali per la due diligence in corso da parte di Lufthansa. Il gruppo tedesco si appresterebbe a concludere l’analisi di Ita Airways e in queste ore sarebbero in corso gli ultimi scambi e confronti fra le parti.

Da Francoforte ora si attende una decisione in merito all’acquisizione, si legge su Il Sole 24 Ore di oggi, dopo che il ceo Carsten Spohr in un’intervista rilasciata a Die Zeit aveva nuovamente ribadito l’interesse per la compagnia italiana, considerando anche l’importanza del nostro mercato per Lufthansa.



Le previsioni attuali fanno prevedere l’arrivo di una prima proposta da Francoforte già prima della fine dell’anno, come anche auspicato dal Governo, che vorrebbe accelerare (senza svendere) per evitare di dovere utilizzare nuovamente le casse dello stato a sostegno dell’operatività di Ita. Anche in questo caso però l’iter tecnico per il closing, considerando anche che manca ancora il parere dell’Antitrust Ue, dovrebbe durare poi alcuni mesi.