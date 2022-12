Sicurezza negli aeroporti, nel 2024 arriva la rivoluzione

La sicurezza aeroportuale si prepara a una fase di profondi cambiamenti. Il 2024 sarà probabilmente l'anno del giro di boa.

Come elenca travelmole.com, la scansione CT semplificherà le operazioni, anche consentendo di eliminare i vincoli sui liquidi introdotti in cabina e i controlli su laptop e dispositivi elettronici.



La scansione consente infatti di visualizzare immagini tridimensionali dei contenuti dei bagagli.



L'utilizzo della scansione CT, che secondo le previsioni sarà adottata nei principali aeroporti inglesi per il 2024, consentierà di aumentare a 2 litri il limite per i liquidi da imbarcare. I primi test sulla tecnologia sono stati avviati nel 2018 e alcuni Paesi come gli Stati Uniti hanno già adottato questo sistema per i controlli di sicurezza.