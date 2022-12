Iata: “Per i voli con un solo pilota potrebbero volerci 25 anni”

La prospettiva di volare con un solo pilota (invece che con due come previsto ora dalla normativa) potrebbe non concretizzarsi a breve. E non è detto nemmeno che diventi realtà. La Iata interviene sul tema, sollevato da alcune compagnie aeree nelle scorse settimane, smorzando decisamente gli entusiasmi.

Come riporta corriere.it, è il ceo dell'associazione delle compagnie Willie Walsh a rispondere indirettamente alle richieste avanzate all'Icao da una quarantina di Stati: "Nei prossimi 15-20 o persino 25 anni non mi aspetto di vedere un singolo pilota nei voli commerciali". E ha aggiunto: "Forse non succederà mai".



La soluzione di volare con un solo pilota era stata prospettata da alcuni Paesi (tra cui Germania, Gran Bretagna e Nuova Zelanda) per far fronte alla carenza di personale e poter ridurre i costi. Ma probabilmente l'idea è destinata a rimanere sulla carta per molto tempo.