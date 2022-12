Lufthansa: per il 2023 205 destinazioni nel network

Un altro passo avanti verso il recupero totale della connettività. Lufthansa anticipa la programmazione per il 2023 e mette in campo un network da 205 destinazioni con 5.200 partenze settimanali dai due hub di Monaco e Francoforte. Non ancora ai livelli del 2019, si tratta dell’87 per cento, ma va anche calcolato che, come aveva spiegato lo stesso ceo Carsten Spohr, i tempi per tornare alla normalità in termini di personale e aerei (con le consegne dei nuovi non sempre puntuali) sono ancora lunghi e quindi meglio non rischiare di creare disagi e cancellazioni dell’ultimo minuto.

Per quanto riguarda le novità, da Francoforte debutteranno i voli su Belfast, Londra Gatwick, Asturie, Skopje e Biarritz, mentre da Monaco ci saranno ancora Asturie, Bordeaux e Rzeszow. Sempre dallo scalo bavarese anche due ritorni importanti per il lungo raggio, ovvero i voli su Osaka e su Città del Messico.