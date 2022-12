Salvini, Mit: “5G in aereo? La priorità è connettere il Paese”

Meglio connettere tutto il territorio italiano che usare il cellulare in aereo. A ragionare in questi termini è stato il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini (nella foto) nel corso del suo intervento all'assemblea di Confesercenti.

“La Commissione europea ha autorizzato la fruibilità del 5G in volo, questo significa - ha sottolineato - che si potrà telefonare anche in aereo. Non so come la pensiate voi, ma l'aereo era l'unico momento di tranquillità in cui potevi essere non raggiungibile per tre quarti d’ora. Come Ministero delle Infrastrutture cercheremo di modulare nel tempo anche questa accessibilità perenne, perché il tempo è un bene prezioso".



Secondo il vicepremier c'è un’incongruenza tra la possibilità di usare il telefono durante il volo e il fatto che in Italia "hai intere zone dove non hai connessione telefonica. Come fai a competere con i giganti del web se - si è chiesto - non riesci a connetterti nemmeno dal tuo negozio o dal tuo albergo?”.



Amina D'Addario