Aeroporto di Cagliari, al via i lavori di ammodernamento per la stagione estiva

L’aeroporto di Cagliari si rinnova per la prossima stagione estiva. La società di gestione dello scalo, Sogaer, ha annunciato l’avvio di alcuni interventi di ammodernamento nell’intero sedime aeroportuale per garantire maggiore efficienza già partire dal periodo delle partenze pasquali.

I lavori stanno interessandosia le aree interne che quelle esterne: la pista, i piazzali, la zona parcheggi aeromobili, le aree di imbarco, i loading bridges e le toilette.



Il programma di interventi, spiega la società in una nota, prevede un esborso di alcuni milioni di euro.



La società ha fatto sapere che “si è reso necessario concentrare gli interventi nei mesi invernali, al fine di ridurre al minimo i disagi per l’utenza”, aggiungendo che “sono state introdotte procedure operative ad hoc, in queste settimane, al fine di evitare riduzioni di capacità che potessero limitare il traffico aereo che, al momento, è invece stato garantito al 100% rispetto a quanto programmato ad inizio stagione”.