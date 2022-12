Le gift card Ryanair disponibili fino al 25 dicembre

A chi ancora non ha scelto i regali di Natale, Ryanair dedica le speciali gift card digitali, disponibili online su Ryanair.com fino al 25 dicembre.

Alcune ricerche dimostrano che la maggior parte delle persone, oltre il 62%, acquista i regali nella settimana prima di Natale. Per ridurre al minimo lo ‘stress da regalo’, la gift card digitale Ryanair verrà recapitata direttamente nella casella di posta elettronica in pochi minuti.



Si parte da 25 euro e le carte regalo Ryanair possono essere utilizzate per prenotare un volo verso una qualsiasi delle oltre 230 destinazioni della compagnia aerea in tutta Europa.