La Iata esorta i governi a restituire le somme bloccate

La Iata è intervenuta per sollecitare i Governi a restituire oltre 6 miliardi di dollari di entrate delle compagnie aeree bloccate.

La somma sarebbe detenuta in oltre 27 paesi in tutto il mondo e il totale sarebbe aumentato di 395 milioni di dollari solo negli ultimi sei mesi.

Iata esorta pertanto i governi a rilasciare le entrate delle compagnie aeree blobccate, che i vettori hanno guadagnato dalla vendita di biglietti aerei e dal trasporto merci.



Il direttore generale della Iata Willie Walsh (nella foto) ha spiegato, come riporta Travelmole, che più compagnie aeree si ritireranno dal mercato proprio a causa di questo problema.

"Nessuna azienda può sostenere la fornitura di servizi se non può essere pagata e questo non è diverso per le compagnie aeree" ha affermato Walsh.