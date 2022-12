Air India, scatta la fase 2: Tata e Singapore Airlines verso un ordine da 500 aerei

Un maxi ordine fino a 500 aerei per avviare il programma ambizioso di creare una delle più grandi compagnie aeree al mondo. Il progetto sulla fusione tra Air India e Vistara che porta la firma di Tata Group in collaborazione con Singapore Airlines si appresta ad entrare nella seconda fase e ora entrano in gioco gli investimenti. Che si annuncia di portata storica.

Secondo quanto riportato dalla Reuters, gli investitori nel progetto sarebbero pronti a mettere in campo fino a 100 miliardi di dollari per portare a casa da Airbus e Boeing fino a 500 esemplari, 400 dei quali da utilizzare per i voli a corto e medio raggio (va ricordato che il mercato indiano è indicato come quello a maggiore potenziale di sviluppo) e i restanti per sviluppare i collegamenti internazionali.