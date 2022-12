Etihad: nell’estate 2023 il ritorno dell’A380

Anche Etihad riporterà in pista gli A380. Il ritorno è previsto a partire dall’estate del 2023 e i maxi jumbo verranno impiegati inizialmente sulle frequenze per Londra, per aumentare l’offerta e contemporaneamente liberare altri aerei per l’apertura di nuove rotte.

La compagnia di Abu Dhabi ha spiegato che l’aumento della domanda ha consentito di riportare in cielo un velivolo dai costi più elevati, ma in questo contesto di nuovo sostenibile.



Per il ritorno l’A380 manterrà la configurazione con 9 ‘appartamenti’ in prima classe, 70 in business e 405 in economy: di questi 80 avranno uno spazio più ampio per le gambe.