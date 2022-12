Wizz Air su Londra: cancellazioni e ritardi, ma “stiamo lavorando per i passeggeri bloccati”

Si registrano ancora disagi sui cieli del Regno Unito a seguito della nevicata e delle condizioni meteo avverse che ieri hanno colpito pesantemente l’isola, bloccando trasporti pubblici e aeroporti.

Anche Wizz Air è stata colpita dal meteo avverso, e la compagnia ha emesso uno statement per fare il punto della situazione a oggi.



“Anche Wizz Air è stata colpita da queste circostanze impreviste e purtroppo ha dovuto cancellare o ritardare pesantemente alcuni dei suoi voli da e per gli aeroporti di Londra Luton e Londra Gatwick – si legge nello statement -. I team di Wizz Air stanno lavorando duramente per ripristinare le normali operazioni, ma in questa fase ci sono una serie di fattori al di fuori del controllo della compagnia aerea. Wizz Air ha informato i suoi passeggeri riguardo la situazione attuale e la possibilità di riprenotare i loro voli, mentre i passeggeri che hanno prenotato attraverso un intermediario devono rivolgersi a queste società per ulteriori informazioni”.



“Sebbene la compagnia aerea stia lavorando duramente con i suoi partner locali per fornire una sistemazione alberghiera ai passeggeri bloccati – dice ancora la nota -, Wizz Air avverte che, a causa delle decine di migliaia di passeggeri bloccati in diversi aeroporti del Regno Unito, trovare una sistemazione adeguata potrebbe richiedere più tempo del previsto. Wizz Air si impegna a riprendere le normali operazioni il prima possibile e ringrazia i passeggeri per la loro comprensione e il loro sostegno in questi momenti difficili."