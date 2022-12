Trenord, tornano i ‘Treni della neve’ con Snowit

Ripartono i ‘Treni della neve’ Trenord per la stagione 2022/23, che quest’anno si avvale della partnership con Snowit.

Le mete sono i comprensori sciistici di Aprica&Corteno e Valmalenco, che si potranno raggiungere in treno in modo sostenibile e a prezzi convenienti.

Le proposte dei Treni della neve per la prossima stagione invernale sono state presentate dal direttore commerciale di Trenord Leonardo Cesarini, il founder e ceo di Snowit Pasquale Scopelliti, il direttore del consorzio turistico Sondrio e Valmalenco Roberto Pinna e il direttore del consorzio turistico Media Valtellina Pierluigi Negri.



“Il nostro servizio ferroviario muove la Lombardia ogni giorno, anche nel tempo libero: da anni lavoriamo per promuovere l’uso del treno per turismo, proponendo con l’iniziativa ‘Gite in treno’ itinerari verso destinazioni in regione, che nel 2022 sono stati scelti da più di 34mila viaggiatori – ha spiegato Cesarini -. Per i Treni della neve ci siamo alleati con Snowit, che integra su un’unica piattaforma tutti i servizi ancillari per un’esperienza sugli sci e ci consente di proporre itinerari personalizzabili, oltre che sostenibili e convenienti”.



Scopelliti ha aggiunto: “Siamo partiti da un’analisi di mercato che ci ha rivelato come la scelta dell’auto privata per raggiungere le località di vacanza sia un fenomeno in diminuzione e come invece la mobilità sostenibile sia uno dei driver sempre più importanti, soprattutto tra le frange più giovani della popolazione, nella scelta di una località di vacanza. Per questo crediamo molto nel progetto dei Treni della neve, che ci auguriamo e stiamo lavorando perché possa essere percorribile, nel medio termine, per tutte le principali località sciistiche di Alpi e Appennini”.



Il biglietto integrato per Aprica&Corteno comprende il viaggio andata e ritorno in treno da qualsiasi stazione della Lombardia a Tresenda-Aprica-Teglio, sulla linea Milano-Sondrio-Tirano, il percorso in navetta fino agli impianti sciistici di Aprica, e lo skipass.

Stessa formula, stesso costo, ma destinazione diversa: il biglietto integrato per Valmalenco comprende il viaggio andata/ritorno in treno fino a Sondrio, l’itinerario in navetta per gli impianti e lo skipass.

E a Valmalenco chi preferisce una passeggiata sulla neve potrà scegliere l’itinerario Ciaspole, che comprende il viaggio in treno andata e ritorno, il percorso in navetta, il noleggio delle ciaspole per una giornata e una salita e discesa sullo Snow Eagle, la più grande funivia d’Europa.