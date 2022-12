Dopo lo sciopero generale dello scorso venerdì, sono diverse le agitazioni che nel mese di dicembre potranno condizionare l’operatività dei servizi di trasporto nazionali. Il bollettino del Ministero segnala infatti fino alla fine della prima metà del mese numerose manifestazioni su scala nazionale e locale.

Possibili disagi potranno verificarsi il 12 dicembre in Calabria, a causa dello sciopero generale dei settori pubblici e privati indetto per 4 ore (dalòle 9 alle 13) da Cgil e Uil.



Il giorno seguente, 13 dicembre, incrocerà le braccia per 24 il personale Enav. L’agitazione è stata indetta su scala nazionale da tutte le principali sigle sindacali che rappresentano il settore. Nella stessa giornata sono previsti anche gli stop di 24 ore del personale easyJet; di 4 ore (dalle 14 alle 18) dei dipendenti Ags Gh Verona dell’aeroporto Catullo; di 8 ore (dalle 9.01 alle 17) degli equipaggi e degli addetti alla manutenzione e alle pulizie Trenitalia di stanza nel Friuli Venezia Giulia; di un’ora del personale mobile Trenitalia di stanza nelle Marche. Rispettivamente 24 e 4 ore sciopero generale dei settori pubblici e privati interesseranno poi anche l’Umbria e la Sicilia.



Le altre agitazioni

Il 14 dicembre 24 ore di sciopero generale interesseranno invece la Valle d’Aosta e il Veneto. Mentre il giorno successivo, 15 dicembre, sarà la volta del personale Trenitalia della Calabria, in agitazione per 24 ore. Un altro sciopero generale potrebbe, inoltre, condizionare l’operatività dei servizi di trasporto nelle Marche.



Altra giornata calda per i trasporti quella del 16 dicembre. In questa data, il bollettino del Ministero dei Trasporti segnala un’altra ondata di stop dei settori pubblici e privati in Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna; e manifestazioni di 8 ore (dalle 9 alle 17) del personale ferroviario Rfi Doit Roma e Trenitalia di stanza in Toscana, Emilia Romagna e Liguria.