Possibili disagi per chi si metterà in viaggio oggi. Lo sciopero generale di 24 ore dei settori pubblici e privati rischia di compromettere la normale regolarità del traffico aereo e su rotaia, nonché dei servizi di trasporto pubblico nelle principali città. Ecco quindi una piccola guida per chi dovrà spostarsi.

Per quanto riguarda il trasporto aereo, Enac ha reso disponibile, come di consueto, l'elenco dei servizi garantiti: saranno operati tutti i voli, inclusi i charter, schedulati in partenza nelle fasce orarie comprese tra le 7 e le 10 e tra le 18 e 21; e tutti i voli charter da/per le isole regolarmente autorizzati o notificati anteriormente alla data di proclamazione dello sciopero. Inotre saranno operati tutti i collegamenti nazionali e internazionali segnalati qui.



Treni

Per quanto riguarda i treni, Trenitalia non prevede modifiche alla circolazione dei treni di lunga percorrrenza e garantisce servizi essenziali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. L’elenco completo e i contatti per informazioni sono consultabili a questo link



Anche Italo ha pubblicato la lista dettagliata dei servizi garantiti, disponibile a questo link



Per quanto riguarda Trenord, sono confermate le fasce di garanzia dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. I servizi operativi sono disponibili sul sito di Trenord.



Sulle linee del gestore dell’infrastruttura Ferrovienord lo sciopero proseguirà fino alle ore 24 di venerdì 2. Questo potrà causare ripercussioni fino a fine servizio sui collegamenti regionali e suburbani che raggiungono Milano Bovisa e Milano Cadorna – da e per Saronno (S3), Canzo/Asso, Novara Nord, Como Lago, Varese/Laveno, Camnago L. (S4) – e sulla linea Brescia-Iseo-Edolo.



Previsti, inoltre, autobus sostitutivi, senza fermate intermedie, per eventuali corse non effettuate tra Milano Cadorna (da via Paleocapa, 1) e Malpensa Aeroporto e tra Stabio e Malpensa Aeroporto.



Trasporto pubblico

Possibili disagi anche per chi si sposterà con i mezzi pubblici nelle città italiane. A Milano Atm comunica che le metropolitane sono garantite per tutta la giornata. Potrebbero, però, esserci conseguenze sul servizio dopo le 18. Bus, tram e filobus potrebbero non essere garantiti dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18.



A Roma, Atac rende noto che saranno garantite le corse sull'intera rete da inizio servizio diurno alle 8.29 e dalle 17 alle 19.59. Non saranno garatiti, invece, i servizi sull'intera rete dalle 8.30 alle 16.59 e dalle 20 al termine del servizio diurno; nonché le linee diurne che hanno corse programmate oltre le 24 e le corse notturne delle linee 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e delle linee 314-404-444 della società RomaTpl. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito della società.