Ryanair: 45 rotte sulla Puglia per l’inverno

Sono 45 le rotte per 480 voli a settimana quelle che Ryanair mette a disposizione da e per la Puglia. I collegamenti invernali del vettore irlandese da Bari e Brindisi, presentati stamattina, propongono una serie di destinazioni italiane e europee.

Da Bari si volerà fra le altre a Berlino, Madrid e Londra, mentre da Brindisi le rotte guarderanno anche a Pisa, Bruxelles e Treviso.



“Ci aspettiamo di trasportare circa 5,5 milioni di passeggeri da/verso Bari e Brindisi nell’anno fiscale 2023, quasi il doppio rispetto al numero di passeggeri nel 2022, un’ulteriore dimostrazione del nostro impegno verso il mercato italiano e della crescita di posti di lavoro e del turismo” ha detto Mauro Bolla, country manager di Ryanair.



Soddisfazione espressa anche da Aeroporti di Puglia: “Intendiamo proseguire su questa strada anche in vista della prossima stagione estiva per la quale abbiamo già annunciato, nei giorni scorsi, importanti novità e confidiamo – dice il presidente di AdP, Antonio Maria Vasile - che di qui a marzo altre rotte si possano aggiungere in modo da completare la rete dei collegamenti anche verso mercati strategici per la nostra industria del turismo”.