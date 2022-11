“Stiamo pensando a una nuova figura professionale che, come il capo stazione di una volta, si occupi di tutto quello che succede nello scalo e risponda alle domande e alle osservazioni dei viaggiatori”. Così spiega l’amministratore delegato del Gruppo Fs Luigi Ferraris (nella foto), intervistato dalla Rai.



“Per noi del Gruppo FS la cultura dell’ascolto è fondamentale per comprendere i bisogni di chi viaggia, ma anche le istanze dei territori dove siamo chiamati a migliorare le infrastrutture stradali e ferroviarie. Per questo è importante portare avanti la relazione che abbiamo con il mondo dei consumatori. Vogliamo creare una sorta di partnership con chi prende il treno, ovvero con i nostri principali stakeholder”.



Ascolto, ma anche tutela della sicurezza in stazione e a bordo treno. “Sogno un futuro in cui i treni siano pieni di famiglie anche la sera. Per questo abbiamo lanciato una società che si occupi direttamente della sicurezza dei viaggiatori e dei nostri colleghi”.