easyJet: inversione di tendenza nel bilancio, fatturato ai livelli del 2019

Resta ancora il segno meno nei conti di easyJet, anche se le perdite sono decimate rispetto allo scorso anno e soprattutto il dato del trimestre estivo ha fatto emergere un’inversione di tendenza incoraggiante.

Si è chiuso con un rosso da 178 milioni di sterline il bilancio 2021/2022 chiuso al trenta settembre. Un netto calo rispetto agli oltre 1,1 miliardi fatti registrare nell’anno precedente. Sul fronte del fatturato la compagnia britannica ha raggiunto i 5,8 miliardi, pareggiando quasi il risultato ottenuto prima della pandemia.



Guardando alle prospettive di inverno ed estate 2023 la compagnia fa emergere dati incoraggianti: intanto lo yield risulta in aumento in alcuni periodi anche del 18 per cento, come nel caso della prossima Pasqua, e in generale il trend delle prenotazioni è al momento superiore al 2019.