Norse cresce: raccolti finanziamenti per 30 milioni di dollari

Un totale di 120 milioni di azioni, interamente collocate, per un controvalore di 30 milioni di dollari: così Norse Atlantic ha raccolto i fondi per l'espansione della propria attività.

La vendita dei titoli, evidenzia la compagnia aerea budgt che opera nel settore dei voli transatlantici, testimonia la fiducoia degli investitori nelle scelte e nel modello di business dell'azienda.



Come riporta ttgmedia.com la compagnia ha indetto un'assemblea generale straordinaria per il 9 dicembre con l'obiettivo di approvare l'aumento di capitale sociale.



Come anticipato, i nuovi fondi saranno impegnati per l'incremento del network; già nelle prossime settimane potrebbero essere annunciate nuove rotte dal Regno Unito.