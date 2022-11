British Airways punta a potenziare Gatwick a discapito di Heathrow

Una maggiore presenza di British Airways sull’aeroporto di Londra Gatwick a discapito dell’hub di Heathrow? Potrebbe essere questo l’orientamento della compagnia del Gruppo Iag a partire dal prossimo anno. Una decisione in tal senso sarebbe al vaglio dei vertici del vettore in risposta alla minaccia di aumenti sulla fee per i passeggeri da parte di Heathrow, oltre che al sovraffollamento attuale dello scalo più grande.

Secondo quanto riportato da Simpleflying, la compagnia starebbe valutando di passare dagli attuali 24 fino a 48 aerei basati su Gatwick con un incremento progressivo già a partire dal 2023. Sullo scalo la scorso inverno erano iniziate le operazioni della controllata EuroFlyer che effettua i voli a corto raggio con una struttura societaria più vicina alle low cost, proprio per ‘combattere’ l’espansione di easyJet.



Resta ora da capire se lo spostamento continuerà a essere in questa direzione o se verranno dirottati anche aerei per il lungo raggio, in particolare per le rotte sul Nord America.