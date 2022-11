Milano: oggi l’inaugurazione della linea M4, l’aeroporto di Linate più vicino al centro città

Aeroporto di Milano Linate più vicino al centro della città a partire da oggi. Questa mattina ci sarà infatti il taglio del nastro del primo tratto della linea metropolitana M4, 5 fermate al momento fino a Dateo in questo momento per poi raggiungere San Babila a partire dalla prossima primavera. Per l’opera completa, con 21 stazioni e 15 chilometri di percorso, si dovrà invece attendere il 2024.

Al completamento dell’opera Milano potrà contare di una rete sotterranea di 118 km. Anche la M4 sarà dotata di convogli senza conducente in grado di trasportare fino a 600 passeggeri.