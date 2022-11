Anche Sas aumenta i voli sugli States, new entry Copenhagen-New York Jfk

Saliranno a 13 le rotte sugli Stati Uniti operate da Sas. L’incremento arriverà a partire dal mese di febbraio del prossimo anno quando da Copenhagen decollerà il volo su New York Jfk con 5 frequenze alla settimana. Rotta che andrà ad aggiungersi a quella tra la capitale danese e Newark.

Nella programmazione sugli States della compagnia ci sono attualmente già tre rotte da Stoccolma, due da Oslo e sette da Copenhagen. “Crediamo che questa aggiunta a Jfk da Copenaghen rafforzerà l'offerta di New York ai nostri clienti – commenta Erik Westman, evp & cco, network and revenue management -. Gli Stati Uniti sono un mercato strategico per Sas e continueremo a sviluppare nuove rotte e destinazioni ogni volta che si presenterà l'opportunità giusta".