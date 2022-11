Air Astana spinge i flussi leisure in Kazakistan

di Alberto Caspani

Air Astana festeggia 20 anni virando sul mercato leisure. Ripristinati gli ingressi visa-free in Kazakistan (sino a 30 giorni), la compagnia di bandiera prova a capitalizzare l’intenso traffico generatosi sulla rotta Almaty-Dubai, cresciuto dai circa 7mila passeggeri del 2002 agli oltre 101mila della prima metà del 2022.

“La maggior parte dei viaggi dall’Italia sono legati ancora al business travel del segmento oil&gas - riconoscono Richard Ledger e Alan Atamkulov, rispettivamente senior regional manager e corporate sales manager Air Astana (nella foto)- ma dalla scorsa estate abbiamo rilevato un sensibile incremento di ingressi per finalità turistiche, grazie soprattutto ai programmi di alcuni tour operator italiani apripista. Oggi è inoltre disponibile il programma Stop Over Holiday per chi ha uno scalo di oltre 10 ore, con notte a 19 dollari in hotel 3/4 stelle”.



La compagnia opera su 27 destinazioni domestiche e 12 internazionali, con offerte ‘economy sleeper’ convenzionate alle lounge di Istanbul, Londra, Francoforte e Amsterdam.