È una delle certezze di chi si è messo in viaggio in aereo negli ultimi decenni: i contenutori di liquidi oltre i 100ml non possono essere portati in cabina. Un pensiero costante che spesso complica la preparazione del bagaglio. Ma la regola potrebbe ora essere abbandonata. E la rivoluzione parte dal Regno Unito.

Secondo quanto riporta il Times, ripreso da standard.co.uk, la legge dei 100ml potrebbe essere cancellata entro il 2024. E tutto grazie a una nuova tecnologia che, grazie a speciali scanner, consentono di ottenere un'immagine 3D. Questo significa non solo che i viaggiatori potranno portare liquidi di qualsivoglia volume, ma anche che non dovranno accendere i laptop e i dispositivi elettronici.



Il nodo dei controlli

Non è un caso che la rivoluzione, che dal Regno Unito potrebbe contagiare tutto il mondo, arrivi proprio dall'Inghilterra. La scorsa estate i controlli di sicurezza hanno messo a dura prova il sistema aeroportuale britannico, creando più di un problema ai viaggiatori. E proprio per questo motivo lo scalo di Heathrow aveva introdotto un limite massimo di passeggeri giornaliero, chiedendo alle compagnie aeree di limitare la vendita dei biglietti.



Il nuovo sistema non sarebbe solo più agevole per chi viaggia, ma sveltirebbe di molto le operazioni di controllo, semplificando anche l'attività degli aeroporti stessi.



I test sono in corso proprio a Heathrow e il sistema dovrebbe essere operativo nei maggiori scali del Regno Unito entro la metà del 2024.